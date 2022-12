"Portanova si allena ma resta fuori. Legali e psicologo al lavoro", è il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX dedicato alla vicenda Portanova.

Portanova si allena ma non gioca

Il centrocampista del Genoa ieri ha svolto regolarmente l'allenamento ma, come ha annunciato Gilardino in conferenza stampa, non è partito con la squadra per Ascoli. Intanto i legali attendono le motivazioni della sentenza per imbastire una eventuale strategia.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli