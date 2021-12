Napoli calcio - Danilho Doekhi è un'idea di mercato del Genoa. Il difensore del Vitesse classe '98 è in scadenza di contratto col club olandese e - scrive 'Repubblica' - piace molto al general manager Spors che sta portando avanti anche i contatti per Amin Younes, esterno d'attacco attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte ma di proprietà del Napoli. Nei prossimi giorni, intanto, svolgerà le visite mediche Silvan Hefti, terzino destro svizzero in forza allo Young Boys.