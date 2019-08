Da Firenze: "Un esordio da brividi, Napoli e poi Juventus: mai visto un inizio così"

C’è sempre una prima volta. La prima volta di un presidente americano e la prima volta di un inizio di campionato in cui nelle quattro gare si incontrano le tre grandi della stagione precedente: Juve, Napoli e Atalanta, nell’ordine. Colpa, si fa per dire, del pessimo piazzamento dell’ultima sconcertante Fiorentina dei Della Valle, che ha chiuso tra affanni e rabbia al sedicesimo posto. Mai nel passato c’era stato un inizio con una simile salita verticale. Uno Stelvio calcistico, che la banda Montella proverà a scalare magari puntando sull’effetto sorpresa oppure, nel caso della Juve, sulla non facile digeribilità degli schemi di Sarri. Un inizio così non si era visto neanche dopo le due soffertissime salvezze degli anni settanta. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.