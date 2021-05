Da Firenze - Dragowski in forte dubbio per il Napoli, recuperato Ribery

SERIE A - Contro Lazio e Cagliari la Fiorentina ha conquistato quattro punti senza subire gol. Nel girone di ritorno la squadra viola non aveva incassato reti, prima di queste due partite, solo contro lo Spezia (3-0). I meriti del lavoro di Iachini, scrive il Corriere dello Sport, sono evidenti. Il quotidiano si concentra poi sui tre infortunati.

Dragowski, Ribery e Kokorin

Il portiere polacco ha riportato un fastidio muscolare all'adduttore che oggi sarà valutato con esami specifici. E' in forte dubbio per la gara contro il Napoli. Se non dovesse recuperare, giocherà Terracciano. Domenica ci sarà Ribery, in tribuna contro il Cagliari. Il turno di "riposo" gli ha permesso di evitare possibili ricadute e i giorni che rimangono al Napoli gli saranno utili per eliminare del tutto qualsiasi tipo di problema. Capitolo Kokorin: il russo proverà ad accelerare tempi e situazioni per convincere Iachini a riservargli almeno un pezzo di gara contro i partenopei.