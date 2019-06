CorSera - Contatti costanti tra Napoli e Fiorentina: Barone vuole Inglese

Ultimissimi aggiornamenti di calciomercato. Napoli e Fiorentina sono in contatto costante: al centro delle comunicazioni tra i due club c'è il nome di Roberto Inglese, attaccante di proprietà del calcio Napoli che nell'ultima stagione in prestito al Parma ha totalizzato 25 presenze e messo a segno 9 gol. Altissima la valutazione che ne fa De Laurentiis, intenzionato a ricavare una plusvalenza di tutto rispetto dalla cessione di Inglese per finanziare le operazioni in entrata.

FIORENTINA-NAPOLI, TRATTATIVA PER INGLESE

L'edizione odierna del Corriere della Sera, edizione fiorentina, fa il punto sulle trattative in entrata e in uscita del club viola, con particolare attenzione alle situaizoni di Veretout e Inglese. Ecco alcuni passaggi raccolti da Calcio Napoli 24: "Jordan Veretout è vicino al Milan, la Fiorentina conta di rientrare di oltre venti milioni da questa operazione. Altre risorse arriveranno da altre cessioni di giocatori che nella gestione Pioli erano titolari. Per l’attacco piace Inglese, ma i venticinque milioni chiesti dal Napoli vengono ritenuti eccessivi". In ogni caso, la trattativa non si è affatto arenata: persistono contatti costanti tra Cristiano Giuntoli e Joe Barone, braccio destro di Commisso alla nuova guida della Fiorentina dopo la cessione della famiglia Della Valle. La Repubblica questa mattina parla addirittura di una richiesta di 30 milioni da parte del Napoli per Inglese.