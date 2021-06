Da Clementino a D'Alessio, le voci napoletane caricano la Nazionale: "Il nostro è un motivo di orgoglio e felicità"

Ultime calcio - Ogni Mondiale o Europeo che si rispetti ha il suo tormentone. E siccome quella di Mancini è la Nazionale del Sud, guidata dal tridente in salsa meridionale (Berardi, Immobile, Insigne), il tormentone di quest'anno non poteva che essere napoletano. A svelarlo è stato proprio Berardi dopo la seconda vittoria degli azzurri contro la Svizzera. «I dj della Nazionale? Insigne e Florenzi. Lorenzo ci fa ascoltare sempre musica napoletana, giustamente da napoletano. Devo dire tutta musica molto bella».

Come riporta Il Mattino:

"I gusti di Lorenzo Insigne sono chiarissimi: Gigi D'Alessio, Rosario Miraggio e Clementino, ovvero il rapper napoletano con il quale Insigne si è esibito alla vigilia dell'inizio degli Europei in un insolito trio con Immobile e Donnarumma negli studi Rai. «Un freestyle nato per caso», racconta Clementino, «Ma che ha funzionato alla grande. Sapere che Lorenzo scelga le mie canzoni per caricare la squadra è una cosa molto bella. Anche perché spero che la mia musica possa riportare entusiasmo e felicità nella gente proprio come i gol e le giocate sue e di Ciro Immobile», commenta il rapper. «Le mie canzoni tormentone nello spogliatoio dell'Italia? Non può che essere motivo di orgoglio e felicità. Sono napoletano come Lorenzo e mi fa piacere che la mia musica possa essere utile a caricare il resto del gruppo», aggiunge Gigi D'Alessio".