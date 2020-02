Da Brescia - Rondinelle a specchio del Napoli, Diego Lopez vuole bloccare le fasce e mettere la museruola a Mertens

Ultimissime calcio Napoli - Stasera Brescia e Napoli apriranno, allo stadio Rigamonti, la 25a giornata di Serie A in una gara quasi da dentro o fuori per entrambe le squadre. Stando a quanto si legge nell'edizione bresciana del Corriere della Sera, Lopez è intenzionato a mettersi a specchio degli azzurri optando per un 4-3-3 che diventa poi 4-5-1 in fase di contenimento. L'obiettivo del tecnico uruguaiano è quello di bloccare le corsie alla squadra di Gennaro Gattuso e di provare a "mettere la museruola a quel funambolo di Mertens, a un gol dal record di Hamsik". In fase offensiva, poi, le "rondinelle" cercheranno di allargare il gioco nel tentativo di sfruttare la fisicità di Mario Balotelli nel cuore dell'area di rigore, lì dove sa ancora essere un fattore.

Napoli Brescia