Da Bologna - Thiago Motta a caccia di punti ma a Napoli non ci si aspetta miracoli

Stare vicini al proprio tecnico e cercare di trasmettergli più fiducia possibile, ecco la linea che il Bologna sta cercando di condurrei, sapendo bene che solo i risultati potranno consentire a Thiago Motta di portare a termine la stagione.

Come riporta l'edizione bolognese de La Repubblica:

"Saranno le partite con Lecce e Monza, a dire molto del futuro del neo allenatore rossoblù, prima ancora che la proibitiva trasferta di domenica a Napoli dalla quale la dirigenza, pur augurandoseli, non si aspetta miracoli. Intanto ci sono varie questioni da analizzare. Lo scarso utilizzo dei nuovi arrivati, da Posch a Moro fino a Zirkzee, gli equilibri di gruppo da consolidare, il ruolo dei senatori da ridefinire. Non solo: il Bologna che si butta via e ora è quartultimo è anche quello che più volte di ogni altra squadra di A è andato in vantaggio per primo senza poi agguantare i tre punti. Sei volte in nove giornate avanti nel punteggio, ma l’unica vittoria, ottenuta contro la Fiorentina con il traghettatore Vigiani in panchina, è arrivata dopo che i rossoblù erano finiti sotto".