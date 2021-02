Da Bergamo - Il 2-1 di Lozano ha impaurito l'Atalanta, un gesto racconta la differenza fra le due squadre

Ultime notizie Napoli - La festa inizia alle 22.37: Atalanta 3, Napoli 1. È la quinta finale di Coppa Italia per il club nerazzurro, come racconta l'edizione bergamasca del Corriere della Sera.

"Quella di ieri è stata la notte di Pessina, la doppietta allontana i fantasmi cresciuti nella ripresa, quando Lozano ha accorciato in un 2-1 che ha impaurito e poteva legittimamente indurre all’ultima mezz’ora nel proprio fortino, uscendo solamente per alleggerire le cariche. Lo slalom gigante di Pessina nell’area napoletana, con pregevole tocco sotto, racconta la differenza fra le due squadre, per poco in discussione nella doppia sfida"