Da Bergamo - Dilemma Hateboer, non si opera ma rischia di saltare tutta la stagione

Napoli - Il Corriere di Bergamo scrive sulle condizioni di Hateboer: "Dopo il consulto in Olanda il difensore è tornato a Bergamo, ma il problema al metatarso continua a tormentarlo. Così le possibilità sostanzialmente continuano a essere due: la prima è una terapia conservativa, con l’olandese che cercherà di rientrare il prima possibile, senza operarsi, ma confidando nel rinsandalmento dell’osso per giocare e non dover saltare anche gli Europei del 2021, con l’Olanda fra le nazioni ospitanti delle sfide. Sarebbe la situazione ideale per chi sa benissimo, da oltre un mese, che l’infortunio costa più di una semplice permanenza ai box. La seconda opzione è quella di andare sotto i ferri, ben sapendo che il rischio è quello di saltando l’anno migliore della carriera, salutando il Real, il finale di campionato con i nerazzurri, l’Europeo itinerante".