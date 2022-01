D'Amore: "Mertens è il vero immortale: è la dimostrazione come a Napoli si possa arrivare con una cultura diversa e integrarsi perfettamente mantenendo la propria identità"

Napoli calcio - Marco D’Amore, regista ed attore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

"Dries è il vero “immortale” ed è giusto così, non c’è dubbio. Perché i sogni devono sempre battere gli incubi rappresentati dal male del mio Ciro che ha dato notorietà e soddisfazioni a me, ma ovviamente nessuna identificazione. È la dimostrazione come a Napoli si possa arrivare con una cultura diversa e integrarsi perfettamente mantenendo la propria identità. Dries si è calato nella città, mettendosi in sintonia ma senza ruffianerie. E poi mi piace la sua classe cristallina. Ha fatto un gol stupendo alla Juve in un momento delicato. Essere leader significa anche sudare la maglia più degli altri. Mi piace la bellezza che esprime"