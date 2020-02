Cronache di Napoli - Meret si confida agli amici: a Napoli sta bene ma si aspettava qualcosa in più, non vede chiaro nel suo futuro

Alex Meret contro l’Inter in Coppa Italia è rimasto in panchina per la seconda di fila. Gattuso gli ha preferito Ospina: una scelta tecnica, perchè l’allenatore del Napoli ha più volte spiegato di preferire il colombiano per le maggiori qualità nell’impostare il gioco coi piedi, ma non è solo questo. Cronache di Napoli aggiunge sull’edizione odierna:

“Resta nel tunnel, Meret, ragazzo dai modi garbati al limite della timidezza, un aspetto introverso del carattere che non lo aiuta di certo. Non ha mai puntato i piedi, Alex, ma ora qualcosa inizia a cambiare. Agli amici napoletani, il 21enne portiere friulano ha confidato di non vedere chiaro nel suo futuro. A Napoli sta bene ma si aspettava qualcosa in più”