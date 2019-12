Cronache di Napoli - Lobotka sarà già a disposizione per l'Inter: attesa l'ufficialità a breve

L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive su Lobotka: "Manca ormai solo l' ufficialità per Stanislav Lobotka al Napoli. Il regista slovacco del Celta Vigo ha già trovato un accordo con la società azzurra ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà al team partenopeo per i prossimi cinque anni, fino al 30 giu Napoli in caso di offerta congrua alla richiesta della società galiziana. Nelle prossime ore arriverà il via libera ufficiale al trasferimento del calciatore e Gattuso si augura che possa esserci la fumata bianca quanto prima, così da averlo a disposizione in questa settimana, magari subito dopo Capodanno, così da poterlo subito inserire negli schemi e averlo a disposizione già lunedì nel big match del "San Paolo" contro l' Inter. Del resto il regista è il primario innesto che il tecnico azzurro ha chiesto alla società per attuare il suo 4-3-3"