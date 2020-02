Cronache di Napoli - Koulibaly, più minuti per rinascere: con il Brescia può partire titolare

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive su Koulibaly: "Il ritorno in campo contro il Lecce è stato disastroso, ma Kalidou Koulibaly resta un giocatore decisivo per il Napoli. Rino Gattuso spera di riaverlo al top già in questi giorni per proporlo al centro della difesa contro il Brescia e sicuramente contro il Barcellona. Il senegalese ha bisogno di più minuti nelle gambe per ritrovare la condizione ottimale e il tecnico ex Milan è intenzionato a fare in modo da riavere il totem della retroguardia al top della forma in tempi rapidi. Con un Manolas scintillante come quello dell' ultimo periodo la difesa azzurra potrebbe tornare a essere un bunker".