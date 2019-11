Cronache di Napoli - Il silenzio di Ancelotti per rasserenare gli animi: c'è voglia di riscatto negli azzurri

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive su Milan-Napoli: "Ma la concentrazione, mai come questa volta, sarà tutta sul Napoli. Nessuno spazio per l' emozione, niente tentennamenti. Gli azzurri hanno bisogno di ritrovare slancio, entusiasmo e idee chiare. E vo. Ma i giocatori hanno lasciato intendere di non essere contro l' allenatore e Ancelotti è rimasto al suo posto. In silenzio. Aspettando il momento della rivincita, lavorando a Castelvolturno per allontanare le nubi, per rasserenare gli animi, per evitare un crollo ancora più pesante. Il Napoli, in questa fase, viene prima di tutto, degli screzi, dei dissapori, delle incomprensioni. E il silenzio di Ancelotti, interrotto solo per difendere la squadra e il club in sede arbitrale, lo testimonia in maniera chiara. A San Siro per il futuro, non per i ricordi".