Cronache di Napoli: Gattuso spinge per il rinnovo di Zielinski, lo considera un punto fermo

Continuano i contatti tra il Napoli e l'entourage di Piotr Zielinski per il rinnovo. In attesa di chiarire la questione multe, la discussione è incentrata sulla clausola rescissoria. Ne parla Cronache di Napoli:

"Manca l'accordo sulla cifra: De Laurentiis la vorrebbe alta, il calciatore spinge per una cifra più abbordabile, in modo da tenersi aperta la possibilità di una cessione. Questo senza contare che Zielinski vorrebbe una percentuale su una cessione . La trattativa comunque prosegue con Gattuso che spinge per la firma, visto che considera Zielinski un punto fermo"