Cronache di Napoli - De Laurentiis non molla, allo studio due azioni legali contro i calciatori del Napoli

Notizie Calcio -Nella settimana che porta alla gara di San Siro col Milan, la tensione in casa Napoli non accenna a calare come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"De Laurentiis non molla. Il presidente rientrerà dagli Stati Uniti la prossima settimana, in tempo per raggiungere la squadra a Liverpool. Lì, eventualmente, potrebbe esserci un confronto coi calciatori, anche se allo studio restano due azioni legali. Il primo, il più semplice e rapido, è il decurtamento del 5% lordo dello stipendio, in pratica una multa, che però potrebbe arrivare fino al 25% ricorrendo al Collegio Arbitrale e aspettando la fine della stagione. Il secondo, più complesso, riguarda invece una causa per grave danno d’immagine verso tutti i calciatori"