Cronache di Napoli - Convenzione stadio San Paolo: il Comune regala la gestione degli spazi pubblicitari alla SSC Napoli

L'edizione odierna di Cronache di Napoli dà ulteriori dettagli sulla convenzione sancita tra il Comune ed il Napoli per lo stadio San Paolo: "La fine del braccio di ferro tra la giunta arancione e il calcio Napoli per la convenzione dello stadio San Paolo potrebbe tramutarsi in un nuovo terreno di scontro in consiglio comunale. La giunta ha approvato la convenzione: il club azzurro continuerà a giocare nell' arena di Fuorigrotta fino al 2023, con possibilità di proroga per altri 5 anni, versando nelle casse di Palazzo San Giacomo 835mila euro annui. Potrà dirsi già soddisfatto il patron Aurelio De Laurentiis: nella bozza si ipotizzavano circa 850mila euro. Ma non solo. Il 'regalo' più corposo non è tanto il prezzo più che abbordabile della convenzione, ma la gestione della pubblicità nello Stadio. Gli spazi pubblicitari sono una fonte interminabile di denaro. Denaro che farebbe più che bene alle martoriate casse partenopee sommerse dai debiti".