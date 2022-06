Cronache di Napoli - Anche Elmas pensa all'addio

"Mertens spinge per il nuovo contratto: De Laurentiis non si muove. Anche Elmas pensa all’addio". Così titola la prima pagina del quotidiano Cronache di Napoli che non esclude quindi l'addio del centrocampista macedone nella prossima finestra di mercato.

Elmas

Elmas via dal Napoli?

Secondo Cronache di Napoli il calciatore Eljif Elmas starebbe pensando di andare via da Napoli. Il macedone, classe 1999, ha un contratto fino al 2025 con il club del presidente Aurelio De Laurentiis. nell'ultima stagione con Spalletti ha giocato 37 gare con 3 gol e 5 assist. Per l'allenatore Elmas è una pedina importante sulla trequarti perchè garantisce le due fasi di gioco.



