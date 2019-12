Crisi Napoli, Gazzetta su ADL: si è convinto a cambiare anche con gli ottavi di Champions, così è nata l'idea Gattuso

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il presidente Aurelio De Laurentiis non ha gradito l'ennesima figuraccia in campionato ed ora si è convinto a dare una scossa forte perché la stagione sta diventando a dir poco disastrosa per il Napoli. Nemmeno gli ottavi di Champions potrebbero bastare ad Ancelotti.

CRISI NAPOLI, LO STATO D'ANIMO DI DE LAURENTIIS