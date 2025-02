Crisi Inter, Gazzetta - Oggi dirigenza al gran completo alla Pinetina: colloquio con Inzaghi e squadra

Ultime notizie - Oggi sarà una giornata molto importante in casa Inter. La sconfitta contro la Juventus, la seconda consecutiva in trasferta, non è piaciuta alla dirigenza che oggi sarà presente al gran completo alla Pinetina per parlare con Simone Inzaghi come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Nello specifico, andranno a far visita ad Inzaghi e squadra: Marotta, Javier Zanetti, Ausilio e Baccin.

Crisi Inter, la dirigenza va alla Pinetina

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, non voleranno stracci tra la dirigenza, Inzaghi e squadra. Marotta, insieme agli altri, proverà a dare la scossa scudetto per rimettere in carreggiata la squadra che dal Genoa in poi avrà praticamente un mese decisivo per campionato ed Europa. La seconda sconfitta in trasferta non è piaciuta a nessuno. L'Inter vuole ripartire provando ad accorciare e superare il Napoli.