Crisi Inter, CdS - Che cosa ha combinato sir Claudio! Un record negativo accende l'allert negli occhi spenti di Inzaghi

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta la sconfitta interna dell'Inter contro la Roma:

"Che cosa ha combinato, sir Claudio. In un solo colpo rilancia la sua rincorsa all’Europa, con una finestrella sulla Champions ancora illuminata, e sconquassa gli equilibri del campionato, spingendo il Napoli verso lo scudetto. È uno shock a San Siro.

L’Inter si deve guardare dentro: le tante assenze pesano, così come il cumulo degli impegni, ma tre sconfitte in otto giorni sono un record gestionale che accende l’alert negli occhi spenti di Inzaghi. La sensazione è che la squadra sia scarica, non distratta: riavviare il sistema in tempo per la semifinale di Champions League e per il testa a testa domestico con una tigre chiamata Antonio Conte non sarà semplice".