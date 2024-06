Crisi Di Lorenzo, rischia il posto con Spalletti! Tuttosport: difficile rivederlo pur con tutta la “riconoscenza” per il contributo nello scudetto al Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Come sta la Nazionale di Luciano Spalletti? Dopo la vittoria con l'Albania, la sconfitta con la Spagna. Adesso la Croazia per gli azzurri, con un calciatore come il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo apparso in difficoltà contro gli iberici. Giocherà? Ne parla Tuttosport.

Di Lorenzo rischia il posto all'Europeo?

Tocca a Luciano Spalletti fermare l'altalena e rimettere in equilibrio la situazione anche a costo di ricorrere a scossoni finora non preventivati: