Crisi Allan, il presunto motivo: non vede la famiglia da un mese! La moglie rientra d'urgenza dal Brasile

Crisi Allan, secondo Il Mattino ci sarà un motivo alla base del momento no del brasiliano: ha nostalgia dei figli, non vede la famiglia da un mese. La moglie anticipa il rientro dal Brasile

Il sacro fuoco del brasiliano si è spento come un barbecue a fine picnic, e il giocatore confida ai compagnichenon è veroche sono state le sirene di mercato a rendere il suo umorenero, ad abbassare il suo rendimento, a farlo apparire sempre colmuso lungo. Pesa, probabilmente, quella nostalgia e quel magone (diremmo, saudade visto che parliamo di un brasiliano) legato alla lontananza dalla famiglia. Lui forse avverte la mancanza dellamoglie e dei suoi tre figli, partita ormai da tre mesi: gli manca non vedere il piccolo Matteo che ha meno di un mese. E che questo incide su tutto nella sua vita. Dunque, non sarebbe colpa del sogno (rimandato) di andare via, non sarebbe il fastidio di vedersi scavalcato nelle gerarchie da Demme e Lobotka. Sul calo e gli atteggiamenti, insomma ci sarebbero anche ragioni di natura personale. Di certo, la famiglia presto tornerà a Napoli proprio per questo motivo: la moglie avrebbe preferito restare in Brasile, ma ha capito che è il caso di anticipare il rientro per stare vicino al compagno in difficoltà. Torneranno nella stessa abitazione dove, a novembre, subirono l’irruzione di estranei e che per qualche ora fece temere a una vendetta dei tifosi per l’ammutinamentodiAllan.