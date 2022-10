Tuttosport - Con la Cremonese altro esame Scudetto: pronti quattro cambi per Spalletti

Notizie Napoli calcio. Smaltita la sbornia Champions con la goleada rifilata all'Ajax, per il Napoli è già tempo di rituffarsi in campionato. La squadra di Spalletti è attesa dalla trasferta domenicale contro la Cremonese, con l'obiettivo di proseguire la cavalcata in testa alla classifica.

Spalletti

Cremonese-Napoli, turnover Spalletti

I tanti impegni ravvicinati e l'ottimo livello della rosa del Napoli potrebbero spingere Spalletti ad affidarsi ad un po' di turnover. Ecco quanto scritto da Tuttosport: