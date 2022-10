Repubblica esalta il Napoli: c'è un ventre partenopeo che regge la baracca, Kvaratskhelia ha capito la lezione

Notizie Napoli calcio. Ottavo successo consecutivo tra coppa e campionato per il Napoli che batte 4-1 la Cremonese e si prende la vetta solitaria anche in Serie A. Partita sofferta e combattuta per gli azzurri, al netto del risultato, conquistata mantenendo sangue freddo nei momenti cruciali.

Di Cremonese-Napoli 1-4 ne ha parlato anche il giornalista Paolo Condò sulle colonne di Repubblica, elogiando il lavoro svolto fin qui da Spalletti ed i suoi ragazzi:

Il Napoli si è scrollato di dosso l’Atalanta ed è rimasto capolista solitario nella domenica in cui il risultato largo inganna, perché la Cremonese l’ha costretto a faticare parecchio: niente di male, il ritmo altissimo in campionato e Champions tenuto fin qui da Spalletti non è sostenibile senza rallentamenti, specie quando si affrontano squadre sottodimensionate in classifica come quella del bravo Alvini. Il fatto che i tre punti siano arrivati comunque racconta di un ventre partenopeo (Rrahmani, Anguissa, Lobotka) al lavoro per reggere la baracca in attesa delle giocate risolutive come il colpo di testa di Simeone appostato sul secondo palo o il fragrante assist “basta spingere” di Kvara per Lozano. Inciso: passare anziché tirare era ciò che il georgiano doveva fare, ma il calcio è pieno di attaccanti che davanti alla porta scordano la soluzione corretta e scelgono quella egoista.