Covid-19, quarantena anche per chi si è vaccinato e non solo: le ultime indicazioni ufficiali

Covid Italia - Nuovo distanziamento tra i tavoli nel ristorante e quarantena obbligata anche per chi si è vaccinato: sono questi i dettami evidenziati da un nuovo documento scientifico.

Ecco quanto sintetizza Il Mattino oggi in edicola:

Quei tavoli, appena distanziati l'uno dall'altro mentre si sta al ristorante, non sono affatto sufficienti, perché con la mascherina abbassata, per mangiare e bere, servono più di due metri di distanziamento. Così come è necessario sottoporsi a quarantena anche se si è stati vaccinati, nel caso in cui la persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo al coronavirus. Sono queste alcune delle raccomandazioni arrivano dall'Inail, dall'Iss, dal ministero della Salute e dall'Aifa con un documento intitolato: Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione.