Covid Italia, ipotesi lockdown di 3 settimane per vaccinare tutti: la posizione di Draghi

Coronavirus Italia - Tre settimane di lockdown per vaccinare tutti e ripartire: è questa l'ultimissima idea presa in considerazione dal governo come rivela La Repubblica.

La verità è che in queste ore si fa spazio un ribaltamento della filosofia che guida il governo. Cambia in particolare la prospettiva in cui inquadrare un possibile lockdown: non soltanto una misura di contenimento di fronte a una situazione epidemiologica comunque delicatissima, ma un vero e proprio investimento per la campagna di vaccinazione. È da sempre la priorità del premier Draghi, in linea con l’approccio europeo che può sintetizzarsi così: “rigore assoluto” per favorire la campagna di immunizzazione. Anche perché a cambiare, nelle ultime ore, sono anche i numeri. Primo: l’Italia, così come il resto dei paesi europei, può finalmente contare su consegne imponenti di vaccini.