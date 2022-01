Covid in Serie A, oggi la circolare definitiva: azzerato il protocollo della Lega, ecco con quanti positivi le ASL bloccheranno le squadre

Sono ore frenetiche. Oggi, durante la conferenza Stato-Regioni, convocata dal ministro Gelmini, dovrebbe essere varata la circolare che ha l’obiettivo di disinnescare la discrezionalità delle ASL. Ne parla il Corriere della Sera.

"Il tavolo tecnico di lunedì ha partorito un documento dettagliato che oggi Vezzali, sottosegretaria con delega allo Sport, presenterà per la discussione finale. Tra l’applicazione della quarantena ammorbidita e la necessità di eventuali bolle, il tavolo dei ministeri e delle federazioni interessate (calcio, basket e pallavolo) ha proposto anche una percentuale di positivi entro cui le Asl possono, anzi devono, intervenire per bloccare una squadra, dichiarando l’esistenza di un focolaio.

I tecnici suggeriscono il 50 per cento del gruppo squadra (dal quale sono fuori i primavera), ma l’ultima parola su questo delicatissimo argomento resta a Speranza, il ministro della Salute, considerato rigorista sulle questioni della pandemia. Perciò la percentuale si abbasserà al 40 per cento o, addirittura, al 35. In ogni caso azzererà, di fatto, il tanto discusso protocollo fatto in fretta e furia dal Consiglio di Lega"