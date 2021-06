Covid Campania, immunità di gregge vicina! Ecco quando verrà raggiunta

Covid Campania - Si intravede il traguardo dell'immunità di gregge nel nostro territorio. Come infatti riporta Il Mattino, considerando una campagna di vaccinazione che procede spedita, l'obiettivo potrebbe essere raggiunto anche tra poco più di un mese:

In totale al momento sono 2.622.677 le prime dosi inoculate (oltre un milione i richiami) con cui vengono superati in totale i 3,7 milioni di dosi su poco più di 4 milioni di fiale consegnate (ossia il 91 per cento di dosi sul totale consegnato). Su una popolazione di 5.679.759 di residenti ne restano dunque da vaccinare, almeno con una dose, poco più di 3 milioni. Attualmente il 45,8% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e il 19,1% è stato completamente vaccinato.

IMMUNITA'Procedendo dunque al ritmo attuale entro il 18 luglio la Campania avrà vaccinato il 75 per cento della popolazione raggiungendo il primo traguardo fissato dalla Regione per l'immunità di gregge. Obiettivo che, probabilmente, sarà centrato anche prima del 15 luglio in quanto a partire dalla metà di questo mese è stato annunciato dal commissario nazionale Paolo Figliuolo un notevole incremento nella consegna e distribuzione dei vaccini alle regioni.