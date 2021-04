Covid Campania, da oggi potrà vaccinarsi anche la fascia 50-59 anni: i tempi per l'iniezione

Covid Campania - Da oggi via libera anche alle vaccinazioni per la fascia che vai dai 50 ai 59 anni. Lo ha annunciato ieri la Regione Campania e lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Ci si prenota, ma probabilmente per ricevere la prima dose passeranno almeno un paio di settimane, nell’attesa che vengano completate le fasce di età dei settantenni e dei sessantenni, sebbene queste operazioni continuino ad andare a rilento. Lo ha confermato anche il direttore generale della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva: «L’adesione è su base volontaria e quindi non possiamo tirar fuori una percentuale sui residenti. Sugli over 80 abbiamo avuto 41mila adesioni su 53mila residenti e su alcune dosi abbiamo invece il 100%. Siamo in contatto con associazioni come Sant’Egidio per individuare quegli anziani che non hanno aderito per vari motivi