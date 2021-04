Covid Campania, continua la fuga da AstraZeneca: assenze totali pari al 35%

Covid Campania - Continua la fuga da AstraZeneca, il vaccino momentaneamente sospeso che ha finito col creare una psicosi a livello nazionale. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, anche gli universitari stanno disertando le iniezioni relative a questo farmaco:

In Campania l'asticella delle defezioni di chi è stato convocato per la vaccinazione con AstraZeneca è salita di circa il 5-10 per cento rispetto all'ultima settimana di marzo raggiungendo in media circa il 35 per cento. L'asticella che segna assenze, defezioni rinunce è, dunque, tornata al day after di metà marzo, ossia all'indomani del primo stop quando il siero anglosvedese fu fermato dalle autorità sanitarie.

Nel capoluogo le percentuali sono state molto variabili in base alla categoria da vaccinare con Astra Zeneca: tra i 3.500 over 70 anni convocati alla Mostra D'Oltremare le somministrazioni sono state 2.619 nella prima seduta e 436 nella seconda pomeridiana (87 per cento in entrambi i casi). In totale sono stati 157 i rifiuti in loco dopo aver chiesto Pfizer. La percentuale scende invece al 52 per cento tra gli 850 universitari convocati alla Fagianeria di cui 443 vaccinati con la prima dose