Covid-19, nasce il vaccino made in Italy: costerà meno di 3 euro

Ultimissime notizie. Nasce il vaccino italiano contro il Covid-19: «Avrà una durata di sei mesi, potrà essere conservato anche nel frigo di casa a una temperatura di -2/8 gradi e costerà meno di 3 euro». Così Lorenzo Wittum, amministratore delegato di AstraZeneca Italia, 46 anni, fiorentino, presenta il terzo vaccino anti-Covid, frutto della ricerca farmaceutica. Un «gioiello di casa» firmato, oltre che dall’azienda inglese, dallo Jenner Institute di Oxford e dall'IRBM, Istituto di ricerche biomediche italiano. Lo riporta il Corriere della Sera.

Coronavirus, nasce il vaccino italiano

Al momento, però, non c'è ancora una data certa: "Stiamo lavorando sodo per preparare il dossier da sottoporre all’agenzia europea del farmaco, l’Ema. I dati da analizzare sono 6-10 milioni e riguardano tutti i partecipanti, e dico tutti, arruolati nella sperimentazione. Quando li invieremo all’autorità regolatoria dobbiamo dare loro tutto il tempo per valutare. Certo è che una volta ricevuto il via libera siamo organizzati per ultimare la produzione di 3 miliardi di dosi. Ci stiamo preparando da fine maggio".

Nel frattempo, AstraZeneca ha annunciato una percentuale di efficacia del 70% a certi dosaggi e del 90% con dosaggi diversi: "Siamo molto contenti, il 90% è un dato molto significativo ma anche il 70% va considerato un risultato eccezionale. Tenga presente che nessuno dei vaccinati ha sviluppato sintomi gravi né è stato ricoverato. Significa che, anche se si prende l’infezione, il vaccino protegge".

Soprattutto, sarà un vaccino alla portata economica di tutti: "Lo confermo. È un vaccino per tutti, anche per i Paesi a basso reddito. Ci siamo impegnati a fornire le dosi al costo necessario per sostenere i costi di produzione. Questa è una situazione senza precedenti. Il costo resterà lo stesso per i Paesi a basso reddito anche quando Covid-19 avrà smesso di essere un problema per il mondo".