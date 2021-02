Covid-19, l'ISS avvisa: "Rt contenuto, ma contagi in aumenti in 13 regioni"

Coronavirus Italia - Scatta un nuovo allarme sul territorio nostrano. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, si registrano ben 13 regioni i cui casi da Covid-19 sono in evidente aumento.

«La curva si appiattisce, ma il decremento è lentissimo», siamo «fondamentalmente in una situazione di stabilità», dice il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, a commento del nuovo monitoraggio regionale. In realtà c’è da stare più preoccupati rispetto ai dati analizzati nel report della settimana scorsa perché, continua Brusaferro, «abbiamo 13 regioni che registrano un trend dei nuovi casi in aumento». Anche stavolta entra in ballo l’indice di contagio, l’Rt che nella media nazionale è sempre allo 0,84 come nell’ultimo monitoraggio, quello del 29 gennaio, ma l’intervallo di riferimento è tra lo 0,76 di alcune regioni, quelle a basso rischio, che tuttavia sono in numero inferiore rispetto alla scorsa settimana (sette, erano dieci), e l’1,02 delle regioni a rischio più elevato, che stavolta sono tre (la settimana scorsa una).