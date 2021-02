Covid-19, l'allarme di De Luca: "Salgono i contagi, così non reggiamo". Nel mirino scuola e movida

Coronavirus Campania - Nuovo allarme del governatore Vincenzo De Luca sul fronte Covid-19: crescono i contagi sul territorio regionale. Il dato riguarda l'intero contesto ma soprattutto le scuole.

Ecco quanto riporta La Repubblica:

Mentre l’Unità di crisi rinvia la decisione a martedì, il presidente della Regione attribuisce l’aumento dei contagi anche al rientro in classe e lascia intendere nuovi provvedimenti. I comitati annunciano proteste. Il Comune istituisce l’isola pedonale in via Bisignano a Chiaia.

«Così non reggiamo»: a dieci giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole della Campania, il governatore Vincenzo De Luca avverte: « Stiamo assistendo a una forte ripresa dei contagi» da coronavirus. Sotto accusa, la movida senza regole e soprattutto lo stop alla didattica a distanza imposto dalla decisione del Tar che ha accolto i ricorsi presentati da associazioni e genitori.

«Dal 25 gennaio al 4 febbraio abbiamo registrato 2280 nuovi positivi nel mondo della scuola», sottolinea il presidente della Regione su Facebook nel consueto sermone senza contradditorio del venerdì. E aggiunge: «Vi parlo da padre di famiglia, la priorità assoluta è tutelare la salute dei nostri figli».