Covid-19, gli esperti annunciano: "In Italia immunità di gregge il 28 ottobre"

Ultime notizie. Il 28 ottobre 2021 l’Italia dovrebbe aver finito di costruire la prima barriera protettiva contro il coronavirus. Per quella data il 75% della popolazione residente (di almeno 16 anni d’età) avrà ricevuto anche la seconda dose di vaccino, facendo raggiungere al Paese l’immunità di gregge. A dirlo sono le previsioni ri al Corriere della Sera da Airfinity, società specializzata nell’analisi e informazione scientifica.

Immunità di gregge in Italia

Al ritmo attuale di vaccinazione, il 29 giugno secondo Airfinity il nostro Paese dovrebbe concludere la campagna di «protezione» del personale sanitario e delle persone a rischio. Quattro mesi dopo toccherà all’immunità di gregge — salvo intoppi e al netto di una ulteriore accelerazione — prima di Spagna (30 ottobre), Francia (7 novembre) e Germania (8 novembre), ma dopo Stati Uniti (20 luglio) e Regno Unito (28 luglio).

«Le difficoltà sul vaccino di AstraZeneca hanno ritardato il raggiungimento dell’immunità di gregge in Italia e in altri Paesi europei di quattro settimane», spiega Carolyn Casey, analista capo per il Covid-19 di Airfinity. Ma da settimane alcuni scienziati ritengono che con il prodotto a mRna (come quello di Pfizer-BioNTech) la popolazione possa raggiungere l’immunità anche con il 55-60% di persone vaccinate. In ogni caso a questi ritmi «a settembre i Paesi Ue dovrebbero rimuovere le barriere agli spostamenti dentro l’Unione», prevede l’analista.