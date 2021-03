Covid-19, è di nuovo emergenza al Cardarelli: posti letto esauriti, l'ASL allerta gli altri ospedali!

Napoli ultime notizie. Oggi il Corriere del Mezzogiorno allerta sulla situazione dei posti letto di degenza dedicati ai pazienti affetti da Covid-19, evidenziando la gravità delle condizioni all'Ospedale Cardarelli di Napoli. L'Ospedale ha già chiesto alle altre strutture sanitarie di mettere a disposizione i loro posti letto per decongestionare il Cardarelli, che è il più grande ospedale del Sud Italia: anche il manager dell'ASL Napoli 1 Ciro Verdoliva ha già disposto in via non derogabile che gli altri Ospedali accettino i pazienti che il Cardarelli non può più accogliere.

Covid-19, allarme all'Ospedale Cardarelli di Napoli

"Il primo allarme sulla saturazione dei posti di degenza Covid nel Cardarelli - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - era stato lanciato circa un mese e mezzo fa, il 10 febbraio, con una comunicazione inviata dall'Unità di crisi regionale". Già all'epoca si evidenziava lo stato di sofferenza dell'ospedale e la necessità di supporto urgente da parte degli altri ospedali. Un appello che, però, sembra essere rimasto inascoltato, se si considera la nuova missiva, stavolta a firma Verdoliva, inoltrata ai vari Covid center partenopei affinché accolgano una parte dei pazienti attualmente ricoverati al Cardarelli.

Coronavirus

Oggi anche La Repubblica Napoli evidenzia lo stesso pericolo: "Cardarelli a un soffio dalla débacle. Posti letto esauriti, personale allo stremo e pronto soccorso diventato un girone infernale. Il più grande ospedale del Mezzogiorno dopo il Cotugno è ormai il secondo presidio Covid della città. Le disponibilità di ricezione, pari a zero".