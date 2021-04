Covid-19, cena fuori alle 19.00: "I napoletani si vergognano di sedersi a quell'ora"

Covid Campania - Cena fuori al ristorante? Inutile, a queste condizioni. Soprattutto a Napoli. E' quanto evidenziano i ristoratori tra l'amarezza generale in virtù del coprifuoco alle 22.00. Ecco quanto riporta il CorSera:

Il cameriere del ristorante con terrazza sulla spiaggia di Capo Miseno, nel cuore dei Campi Flegrei, ieri era sconcertato: «A pranzo siamo pieni, ma stasera chissà, per ora prenotazioni non ce ne sono». E come mai? La risposta apre uno scenario antropologico: «Non lo so, ma io credo che un napoletano si vergogni anche un po’ di prenotare un tavolo per le 19».

In effetti, le nuove norme sull’apertura dei ristoranti di sera, con chiusura tassativa alle 22, vanno a toccare corde che non sono solo di politica economica o di polemica battente, con gli estremi che si toccano, visto che Salvini raccoglie firme contro il coprifuoco e De Luca, da Napoli, condanna il metodo ma non il fine; e anche lui va all’attacco di uno Stato che «punisce i ristoratori solo perché non è in grado di controllare il rispetto delle norme di sicurezza»