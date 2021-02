Covid-19, boom di varianti a Napoli: dati choc

Coronavirus Campania - Boom di varianti Covid a Napoli: come riferisce Il Mattino oggi in edicola, è quanto emerge da dagli esami di queste settimane.

I dati dicono che la variante inglese prevale sempre di più a Napoli e nelle province ed è passata, in due settimane, dal 35 per cento dei casi campionati a oltre il 50 per cento e sta progressivamente affermandosi sugli altri ceppi virali. Un lavoro, quello del sequenziamento, che procede per tappe: si parte dai tamponi che poi vengono ripresi a campione e rianalizzati con particolari metodiche in grado di verificare in prima battuta, se ci troviamo di fronte a una variante.