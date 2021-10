Così Spalletti ha rigenerato Fabian Ruiz: due dati incredibili rendono unico lo spagnolo

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea il lavoro di Spalletti fatto su Fabian Ruiz.

"L'arrivo di Spalletti, però, ha rigenerato l'ambiente, la squadra e anche i singoli. Fabian in testa, sì: partite da leader, con tanto sacrificio e tanta corsa; 2 gol e altrettanti assist (uno in Europa League); e poi il primato del campionato in due aspetti della categoria passaggi. Ovvero: nessuno come lui sia in termini di passaggi effettuati, 526 in totale; sia in termini di passaggi riusciti, a quota 93 percento"