CorSport - West Ham-Zielinski: no del Napoli alla prima offerta, le cifre

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore è circolata la voce che il West Ham fosse molto interessato al cartellino di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco ha ancora un contratto lungo con il Napoli ma di fatto non viene considerato incedibile dalla società.

Offerta West Ham per Zielinski

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli ha rifiutato una prima offerta di 20 milioni da parte del West Ham. La trattativa tra le parti però continua e non si esclude un rialzo della proposta da parte degli inglesi. Inutile dire che, in caso di addio di Zielinski, il primo obiettivo del Napoli è Antonin Barak.