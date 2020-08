CorSport - Veretout-Napoli, rapporto tra l'agente e la Roma non è idilliaco: gli azzurri lavorano ad un maxi scambio

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Veretout: "Arrivato lo scorso anno dopo un colloquio chiarificatore con Fonseca, Veretout preferì la Roma al Napoli e al Milan. E non si è pentito della scelta. Ma i rapporti tra il club e il procuratore non sono proprio idilliaci. Per di più, come Giuffredi sa, la Roma è obbligata a vendere per riequilibrare il bilancio e provare a rinforzarsi. Da qui l’idea di Giuntoli di portare Veretout al Napoli insieme a Ünder. Ma servirà una proposta economica vantaggiosa, che prescinda dal progetto del Napoli di dirottare Milik a Trigoria. Progetto complicato".