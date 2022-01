CorSport - Tuanzebe può già essere convocato con la Samp, in arrivo l'ufficialità. Ieri ha visto Juve-Napoli

Calciomercato Napoli - Axel Tuanzebe è già un giocatore del Napoli. L'annuncio, con tanto di tweet presidenziale, è previsto al massimo tra entro 24-48 ore. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato ulteriori dettagli sul difensore che ieri era già in città.

"Ieri, però, la sua avventura azzurra è stata inaugurata con lo sbarco a Roma per le visite mediche e per firmare il contratto insieme con suo fratello-manager, Dimitri: un grande classico. È in stile-Anguissa, invece, l'operazione: prestito secco da un altro club inglese, valutato 500mila euro più altri 500mila di bonus legati soprattutto alle presenze. Ad Axel, insomma, non resta che attendere il rilascio del visto da parte dell'ambasciata italiana a Londra per la prima convocazione: l'idea, se non ci saranno intoppi burocratici, è di metterlo a disposizione di Spalletti già per la partita in programma mercoledì alle 16.30 al Maradona con la Samp. Si vedrà: a quanto pare dovrebbe rientrare prima a Londra, probabilmente già oggi, e poi dopo aver completato i documenti ripartirà per Napoli per cominciare ad allenarsi con la sua nuova squadra. Squadra già osservata in televisione alle prese con la Juve"