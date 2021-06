CorSport - Tsimikas e Mykolenko, Giuntoli torna su due suoi vecchi pupilli: la situazione

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli per la fascia sinistra potrebbe tornare su due vecchie conoscenze di Cristiano Giuntoli.

Napoli interessato a Tsimikas e Mykolenko

Il quotidiano scrive: "Guardando indietro, Cristiano Giuntoli ha riscoperto altro: avendo la necessità di individuare anche un esterno basso, di fascia sinistra, si è ricordato che neanche tanto tempo fa gli era piaciuto, e pure parecchio, Vitalij Mykolenko. Non sarà semplice, non lo è mai (a prescindere) e comunque anche Mykolenko è un volto noto del mercato del passato, che per il momento torna, lui come il greco Tsimikas"