CorSport - Otto nomi per tre ruoli: la lista di Spalletti per un Napoli più competitivo

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle idee che ha in mente Luciano Spalletti per rinforzare adeguatamente una rosa che gli piace ma a cui mancano pochi ritocchi per essere ancora più competitiva.

Luciano Spalletti

LE IDEE DI SPALLETTI

Il quotidiano scrive: "Sin dal raduno del 12 luglio e poi dal primo giorno di lavoro a Dimaro (15 luglio). Chi troverà? Beh, dipende all'Europeo e dagli altri impegni internazionali dei giocatori, nonché dal mercato. Cessioni e acquisti. Di certo Spalletti ha chiesto d'intervenire al centro della difesa, sulla fascia sinistra e a centrocampo, mentre l'attacco è già un fiore all'occhiello da innaffiare e lucidare. Per quel che riguarda i primi nomi finiti in lista acquisti, radar puntati su Mandava (Lilla) per la fascia sinistra, nonché su Emerson (Chelsea) e Parisi (Empoli); in difesa, i centrali valutati sono il prediletto Senesi (Feyenoord) e poi Omeragic (Zurigo); a centrocampo, per sostituire Bakayoko, il primo profilo è quello di Basic (Bordeaux). Fari accesi anche sul vecchio obiettivo Zaccagni (Verona), Orsolini (Bologna)".