CorSport - Dimissioni Trentalange: tre nomi in corsa per prendere il suo posto

L'edizione odierna del Corriere dello Sport entra nel dettaglio delle dimissioni di Trentalange. Come si legge sul quotidiano a far dimettere il numero uno dell'AIA è stato Gravina dopo una lunga telefonata. Per il dopo Trentalange si fanno largo tre nomi:

"Gravina non ha mai smesso di interloquire con Trentalange, anche ieri, in una telefonata che è risultata alla fine decisiva. Il provvedimento di richiesta del commissariamento da portare domani in approvazione al Consiglio Federale era già pronto, l’ultimatum è stato quasi perentorio: a quel punto il presidente dell’AIA s’è convinto. Ci sarebbe poi una corrente che porta alle due R, ovvero Rizzoli, ex designatore, oppure Rosetti, attuale boss degli arbitri Uefa (ha rinnovato da poco, nel caso c’è l’olandese Kuipers, pallino di Ceferin). Molti, però, all’interno dell’AIA, vedono in Orsato un possibile nuovo presidente: chiusa l’esperienza Mondiale, sarebbe pronto a lasciare il campo".



