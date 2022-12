CorSport - Tiago Djalò-Napoli: Giuntoli gioca d'anticipo per bruciare la concorrenza! Trattativa lampo, ecco il prezzo

Calciomercato Napoli - Il Napoli gioca d'anticipo: ecco il blitz per Tiago Djalò. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport che mette in evidenza come Cristiano Giuntoli voglia bruciare la concorrenza per assicurarsi il possente difensore centrale del Lille. Il club francese valuta il proprio calciatore intorno ai 15 milioni. La trattativa è stata aperta tra le due società.

Interesse Napoli per Tiago Djalò

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito all'interessamento del Napoli per il difensore Tiago Djalò del Lille: