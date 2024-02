Tensione Ostigard-Mazzarri negli spogliatoi: difensore furioso per la sostituzione

Napoli Calcio - Leo Ostigard non ha gradito la sostituzione si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta anche un episodio che ha visto protagonista il difensore negli spogliatoi nell'intervallo davanti agli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Mazzarri non è riuscito a dare un’impronta e tantomeno una svolta, sono i risultati a certificare i problemi, e ieri è pure andata in scena una tensione inaspettata nel corso dell’intervallo: quando Ostigard ha appreso che sarebbe stato sostituito subito perché ammonito, s’è incavolato notevolmente.

E ha protestato con il tecnico, per altro non condiviso anche dai senatori: il tutto sotto gli occhi di De Laurentiis, in quel preciso istante negli spogliatoi".