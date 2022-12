CorSport - Tempi di recupero Maignan sono un mistero: il Milan vira su Sportiello

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport i tempi di recupero di Mike Maignan restano un'incognita. per questo motivo il Milan vorrebbe portare subito in rossonero Marco Sportiello:

"Il problema non è ancora passato ma i tempi di recupero precisi verranno stabiliti dai prossimi esami strumentali. Il Milan è pronto ad intervenire sul mercato qualora il ritorno di Maignan dovesse essere ancora rimandato a lungo. In quel caso l’idea Marco Sportiello sarebbe concreta e di stretta attualità. Il 30enne di Desio potrebbe anticipare di sei mesi il suo arrivo a Milanello, ma in questo caso bisognerebbe trovare un accordo economico con l’Atalanta per i restanti mesi di campionato".