CorSport - Svolta Meret, da tre mesi lavora per migliorare il gioco con i piedi: per il Napoli è il futuro

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Meret: "Ha lavorato, eccome, in questi tre mesi circa: lo ha fatto soprattutto sulla capacità di domare il pallone nella uscita, palleggiando, perché sul resto c’è poc’altro da aggiungere, come sa Alessandro Nista, il preparatore dei portieri, che lo ha visto crescere. Ma Ospina ha ancora i propri guanti dinnanzi a quelli di Meret, con il quale condivide il tempo in armonia, perché la concorrenza non può certo corrodere una stima reciproca fondata non solo sulla simpatia ma pure sulla considerazione".